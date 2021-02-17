Безработный напал на офис микрозаймов в Хабаровске

В Хабаровске произошло разбойное нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный в Индустриальном районе. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба УМВД по краю, вечером 16 февраля в ведомство поступила информация о нападении на офис экспресс-займов. Угрожая ножом менеджеру, неизвестный похитил из кассы 37 тыс. рублей, пишет ИА AmurMedia.

Подозреваемого удалось задержать через пару часов благодаря записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 32-летний безработный местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон и разбой, был освобожден в 2018 году.

У задержанного изъяты 10 тыс. рублей. Остальные он потратил на продукты и алкогольные напитки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.