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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

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Украина выходит из соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Такое решение 17 февраля принял кабинет министров Украины. Трансляция заседания велась на YouTube.

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Отмечается, что свое решение выйти из соглашения рада объяснила тем, что оно якобы не было практически реализовано для Украины.

«Сегодня Украина может сотрудничать со странами-участницами СНГ на уровне двусторонних и многосторонних соглашений, в частности, заключенных в рамках Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза, исходя из национальных интересов», — отмечается в пояснительной записке.

Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи между странами СНГ было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке. Документ предполагал координацию действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи.

В правительстве утверждают, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.

Ранее, 5 января 2021 года, кабмин Украины одобрил законопроект о выходе страны из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Украинская сторона тогда отмечала, что представители страны на протяжении длительного времени не участвуют в заседаниях Межгосударственного совета, разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, а также не обмениваются патентной и нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

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