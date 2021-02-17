Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина выходит из соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Такое решение 17 февраля принял кабинет министров Украины. Трансляция заседания велась на YouTube.

Отмечается, что свое решение выйти из соглашения рада объяснила тем, что оно якобы не было практически реализовано для Украины.

«Сегодня Украина может сотрудничать со странами-участницами СНГ на уровне двусторонних и многосторонних соглашений, в частности, заключенных в рамках Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза, исходя из национальных интересов», — отмечается в пояснительной записке.

Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи между странами СНГ было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке. Документ предполагал координацию действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи.

В правительстве утверждают, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.

Ранее, 5 января 2021 года, кабмин Украины одобрил законопроект о выходе страны из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Украинская сторона тогда отмечала, что представители страны на протяжении длительного времени не участвуют в заседаниях Межгосударственного совета, разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, а также не обмениваются патентной и нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.