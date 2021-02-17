Преподавателей вуза в Оренбурге подозревают в коррупции

В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении нескольких преподавателей одного из высших учебных заведений. Расследование проводится по статье о получении взяток группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, преподаватели брали со студентов деньги за фиктивную сдачу зачетов, экзаменов и курсовых работ. Было проведено более 30 обысков, в результате которых правоохранители изъяли документы и технические носители информации, отмечает 56orb.ru. Вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых еще не решен.

Напомним, 16 февраля стало известно о массовых обысках в отношении преподавателей оренбургского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

В конце 2020 года ректора Арктического государственного агротехнологического университета Ивана Слепцова задержали по делу о мошенничестве. Установлено, что учреждение с 2016 года из федерального бюджета незаконно получило более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям.