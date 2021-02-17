ЕК приняла план действий по защите Евросоюза от новых штаммов COVID-19

Еврокомиссия приняла план действий по биозащите Европейского союза, целью которого является раннее выявление новых типов коронавируса и борьбу с ними. Об этом в среду, 17 февраля, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Новые варианты коронавируса быстро распространяются, и мы должны адаптировать наш ответ на них еще быстрее. Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня Европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator», — отметила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция ведется в официальном аккаунте главы ЕК в Twitter.

10 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Также расширилась география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

Позднее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный медицинский советник американского президента Энтони Фаучи заявлял, что вакцины против коронавируса пока не смогут справиться со всеми существующими штаммами инфекции. Специалист подчеркнул, что против ряда мутаций вакцины действительно эффективны, однако бдительность терять не стоит.

Кроме того, 15 февраля стало известно о возникновении в Соединенном Королевстве еще одной мутации COVID-19, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Как отмечают исследователи, новый вариант отличается от доминирующего в Великобритании кентского штамма мутацией Е484К в шиповидном белке, которая также наблюдается у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей коронавируса.