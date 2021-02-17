Юрист назвал грубым нарушением план ЕСПЧ по освобождению Навального

Юрист и блогер Илья Ремесло назвал грубым нарушением новый план ЕСПЧ по делу Алексея Навального, сообщает 17 февраля телеканал РЕН ТВ.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Совет Европы может потребовать освободить осужденного российским судом Навального, сославшись на решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента суда.

«Это, конечно, беспрецедентный акт. Потому что первый раз в своей истории, по-моему, ЕСПЧ говорит, что страна должна выпустить человека, находящегося по приговору суда в местах лишения свободы, только потому что так захотелось ЕСПЧ... Если раньше они какие-то рекомендации давали, говорили, что «у вас что-то несправедливо, пересмотрите», то сейчас они уже нарушают все мыслимые нормы и вторгаются по сути дела в суверенитет российский, нарушая при этом и российскую Конституцию, и внутреннее законодательство, и принцип независимости судов», — заявил юрист.

По его словам, данное решение направлено на подрыв российского суверенитета, напомнив, что недавно принятые поправки в Конституцию запрещают исполнять акты международных органов, если они противоречат Основному закону.

По его словам, решение ЕСПЧ является последним отчаянным средством «вытащить Навального», так как иные средства «покровителей» блогера результатов не дали.

«Из него пытаются выжать последние соки, перед тем как он уйдет в небытие политическое», — добавил Ремесло.

Накануне Минюст РФ исключил возможность освобождения Навального по требованию ЕС. В ведомстве подчеркнули, что это будет «необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства».

Навального, вернувшегося после лечения из клиники в Германии, задержали в московском аэропорту Шереметьево. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. По информации УФСИН, только за 2020 год Навальный не менее шести раз нарушал правила условного срока, не являясь на регистрацию. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.