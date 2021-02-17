Совфед одобрил новые штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает кратное увеличение штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе во время публичных акций, а также за нарушения при спонсировании таких мероприятий. Об этом сообщается на сайте Совфеда в среду, 17 февраля.

Согласно документу, штрафы за подобное правонарушение для граждан возрастут в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а при повторном правонарушении — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток или обязательные исправительные работы на срок от 40 до 120 часов.

За спонсирование и передачу имущества для организации проведения публичной акции лицом, которое не имеет права давать на это деньги, предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Штраф для юридических составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для должностных — от 15 до 30 тыс. рублей.

В проекте закона прописаны санкции за нарушение организатором установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичной акции, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных денег либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде, пишет «Газета.ру».

За такое правонарушение физлиц оштрафуют на суммы от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностных — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юридических — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Госдума приняла этот проект в третьем, итоговом чтении 10 февраля.

23 и 31 января, а также 2 февраля в разных городах России прошли несогласованные акции. Среди задержанных были дети. 22 января СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.