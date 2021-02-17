Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане

В Узбекистане зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в среду, 17 февраля, в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» одобрен к применению в 28 странах, что символизирует огромный успех российской науки и ее существенный вклад в спасение миллионов жизней. Поставки вакцины в Узбекистан станут важным шагом для профилактики коронавируса в стране», — рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В пресс-службе отметили, что вакцина уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.

Российская вакцина «Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.