Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назначил прокуроров четырех регионов России
Мир
Лаврентьев заявил о возможных провокациях с химоружием в Сирии
Общество
Эпидемиолог спрогнозировала максимальный спад заболеваемости COVID-19 в РФ
Общество
Авиакомпания AZAL возобновила рейсы между Баку и Москвой
Общество
Минздрав одобрил проведение третьей фазы испытаний «Спутника Лайт»
Мир
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Мир
Около 5% населения ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса
Экономика
Правительство России утвердило пятилетний план развития рынка СПГ
Общество
Путин подписал закон о бессрочном продлении льгот сиротам при поступлении в вузы
Сюжет:

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Узбекистане зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в среду, 17 февраля, в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

«Спутник V» одобрен к применению в 28 странах, что символизирует огромный успех российской науки и ее существенный вклад в спасение миллионов жизней. Поставки вакцины в Узбекистан станут важным шагом для профилактики коронавируса в стране», — рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В пресс-службе отметили, что вакцина уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.

Российская вакцина «Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021