Путин: противники «Северного потока - 2» пытаются заставить платить за их проект на Украине

Противники строительства «Северного потока – 2» пытаются заставить Россию платить за ситуацию на Украине, заявил в среду, 17 февраля, президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — сказал он.

14 февраля вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» уже реализовано более чем на 95%.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

17 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что меры США не помешают реализовать проект. Он отметил, что Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций Соединенных Штатов, однако «Северный поток – 2», по его мнению, будет достроен.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.