ВКонтакте и Одноклассники бесплатно покажут все матчи плей-офф Кубка России по футболу

В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники можно будет бесплатно смотреть все матчи стадии плей-офф Кубка России по футболу. Зрители в соцсетях смогут эксклюзивно в рунете увидеть все игры в полном объёме: как в прямом эфире, так и в записи, а также лучшие моменты матчей.

Любители российского футбола увидят 15 трансляций в прямом эфире, обзоры, подборки голов и другой интересный контент. Все игры можно будет посмотреть в официальных группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте». Видео с лучшими моментами матчей будут сгенерированы автоматически с использованием собственных разработок на базе нейросетей — это позволит получать контент максимально быстро по окончании матча.

Смотреть игры можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсетей, приложениях на iOS и Android, а также на большом экране в приложении «ОК Видео» на платформе Smart TV. Первый матч в соцсетях покажут 20 февраля в 17:00 по московскому времени: «Зенит» примет тульский «Арсенал». Полное расписание трансляций также доступно в официальных группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте».

Для зрителей трансляций в ОК и VK будут организованы дополнительные активности вокруг события, в том числе конкурс с возможностью выиграть билет на финал турнира.

Охватить аудиторию любителей спорта ВКонтакте и в Одноклассниках на трансляциях Кубка России смогут рекламодатели: размещение видеорекламы на матчах доступно с помощью рекламной платформы myTarget. Интерес к футбольному контенту в социальных сетях показывает стабильный рост. VK и ОК транслируют матчи чемпионатов Испании и Италии в сезоне-2020/21. Совокупное количество просмотров всего контента этих турниров превысило 400 млн просмотров по итогам 22 туров.

О трансляциях матчей плей-офф Кубка России Одноклассники и ВКонтакте договорились с компанией «Телеспорт».

Болельщики смогут перематывать видео в прямом эфире, чтобы посмотреть интересные моменты по ходу трансляции, а онлайн-чат позволит поделиться эмоциями от просмотра с другими зрителями. Для тех, кто не смог посмотреть трансляции в прямом эфире, будут доступны записи и обзоры матчей.

«Мы продолжаем развивать различные вертикали видеоконтента в Mail.ru Group, в том числе спортивные трансляции. Рады, что теперь в дополнение к матчам чемпионатов Испании и Италии футбольные болельщики в ОК и VK смогут следить и за своими любимыми командами в Кубке России. Мы видим, что спорт пользуется популярностью и собирает все большую аудиторию в соцсетях: уверены, что новый турнир также получит много внимания от наших пользователей», – прокомментировала Марина Краснова, директор видеоплатформы, Mail.ru Group.