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Около 100 ФАПов и амбулаторий нуждаются в ремонте в Приморье

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В Приморском крае нуждаются в замене 95 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий из 422 действующих. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата края (КСП).

Аудиторы провели проверку эффективности использования бюджетных средств на создание, замену и обустройство ФАПов по нацпроекту «Здравоохранение». Как выяснилось, 95 объектов нуждаются либо в капитальном ремонте, либо в замене, пишет ИА PrimaMedia.

В 2020 году на строительство медпунктов и закупку оборудования для них выделили 402,9 млн рублей. На сумму 335,1 млн были заключены контракты. Подрядчики должны были установить 15 ФАПов, пять мобильных амбулаторий и здание детского поликлинического отделение Шкотовской ЦРБ. Основная часть работ в срок не выполнена.

В действующих ФАПах также выявлена низкая укомплектованность кадрами. В некоторых специалисты вовсе отсутствуют.

По результатам проверки КСП внесла представление министру здравоохранения края, главврачам Надеждинской и Ханкайской ЦРБ. Отчет направлен губернатору и в заксобрание региона.

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