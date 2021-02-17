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Строительство ледового дворца начнется в этом году в Находке

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В Находке (Приморский край) в этом году начнется строительство большого ледового дворца. Об этом сообщила зампред правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова в ходе визита в горокруг 12 февраля.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки, ледовый дворец появится около бывшего спорткомплекса «Гидрострой». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

В ходе поездки Бронникова также осмотрела лыжную трассу, на которой прошла «Лыжня России». К следующему сезону ее протяженность хотят увеличить до 3–4 км вместо существующих двух.

Зампред краевого правительства осмотрела и ряд других объектов. «У вас есть идеи, которые вы хотите развивать. Мы видим, что вам нужно помогать», — отметила она.

В конце декабря прошлого года глава Находки Тимур Магинский анонсировал масштабное строительство объектов инфраструктуры, арендного жилья и домов для переселенцев из аварийного и ветхого жилого фонда. Также в городе планируется возвести спортивно-оздоровительные комплексы, медицинский диагностический центр и газовые котельные.

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