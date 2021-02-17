Полицейских ХМАО наказали за школьный «Урок мужества» с имитацией митинга

МВД России считает привлечение несовершеннолетних к мероприятиям, связанным с демонстрацией использования спецсредств, недопустимым. Об этом в среду, 17 февраля, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — пояснила Волк на сайте ведомства.

Отмечается, что на начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений.

Кроме того, о неполном служебном соответствии также предупреждены начальник УРЛС УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Сергей Селезнев и заместитель начальника отдела — начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по городу Нижневартовску Сергей Усенко.

Ранее, 16 февраля, пресс-служба Управления МВД России по ХМАО сообщила о том, что МВД проводит служебную проверку в школе № 42 в Нижневартовске, где на одном из «Уроков мужества» была поставлены сценка имитации митинга. На снятых кадрах запечатлено, как часть учеников в шлемах с щитами и дубинками пытается противостоять сверстникам, забрасывающих их игровыми мячами. Одного из школьников уносят после сымитированного нападения с кулаками.