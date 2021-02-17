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Данные об угрозе взрыва в здании Минобороны в Москве не подтвердились

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Сведения об угрозе взрыва в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве не соответствуют действительности. Об этом в среду, 17 февраля, заявили в пресс-службе ведомства.

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«Информация, опубликованная рядом СМИ, о якобы возникшей угрозе взрыва в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной дом 22 не соответствует действительности. Все подразделения, находящиеся в комплексе зданий МО РФ, функционируют в штатном режиме», — отметили в министерстве.

Ранее в среду стало известно, что в экстренные службы якобы позвонил неизвестный и предупредил об угрозе взрыва в здании Минобороны в столице, а также на станции метро «Парк культуры» и двух ее выходах.

Ранее в феврале в здании столичного Мосгорсуда прошла эвакуация. Причиной стало анонимное сообщение о «минировании».

В конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм», максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.

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