Данные об угрозе взрыва в здании Минобороны в Москве не подтвердились

Сведения об угрозе взрыва в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве не соответствуют действительности. Об этом в среду, 17 февраля, заявили в пресс-службе ведомства.

«Информация, опубликованная рядом СМИ, о якобы возникшей угрозе взрыва в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной дом 22 не соответствует действительности. Все подразделения, находящиеся в комплексе зданий МО РФ, функционируют в штатном режиме», — отметили в министерстве.

Ранее в среду стало известно, что в экстренные службы якобы позвонил неизвестный и предупредил об угрозе взрыва в здании Минобороны в столице, а также на станции метро «Парк культуры» и двух ее выходах.

Ранее в феврале в здании столичного Мосгорсуда прошла эвакуация. Причиной стало анонимное сообщение о «минировании».

В конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм», максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.