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Блогер и пауэрлифтер Савко дал прогноз на бой Тарасова и Кокляева

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Блогер и пауэрлифтер Алексей Савко дал прогноз на поединок бойца ММА Артема Тарасова и тяжелоатлета Михаила Кокляева. Об этом сообщил в среду, 17 февраля, телеканал РЕН ТВ.

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«Огромный медведь и маленький, юркий Тарасов. Как же закончится поединок? Михаил ударит и Артем упадет? <…> Как Вы думаете? А я расскажу Вам, что думаю я. Бой продлится всю дистанцию, по решению судей победит Артем Тарасов. Он заберет этот поединок по очкам. Бойцы без травм, только вперед, только спорт, только уважение», — предположил Савко.

Отмечается, что спортсмен является мастером спорта по пауэрлифтингу и чемпионом Белоруссии. Савко в 2019 году вошел в список самых перспективных молодых звезд новых медиа, по версии Forbes.

Накануне, 16 февраля, Тарасов заявил о намерении нокаутировать Кокляева.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

В главном бою встретятся Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

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