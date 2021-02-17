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Депутаты в Тюмени обсудили бесплатный проезд для школьников

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В Тюменской городской думе обсудили возможность ввести льготы на проезд в общественном транспорте для школьников.

«На данный момент 100% льгот на проезд в общественном транспорте имеют пенсионеры, 80% — школьники и 50% — студенты. Вопрос о предоставлении 100% льгот для школьников обсуждается регулярно, но прийти к единому мнению пока не удалось», — пояснили на заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Инициатива не относится к студентам. Для них проезд останется платным, передает портал «Наш город».

Напомним, в Ульяновске до 1 июня 2021 года проезд на электротранспорте будет для учащихся школ бесплатным. Об этом сообщил ранее губернатор Сергей Морозов. Речь идет о поездках на трамваях и троллейбусах. Глава региона при этом напомнил, что при себе школьник должен иметь справку из учебного заведения.

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