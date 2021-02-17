Водителю самосвала в Приморье вынесли приговор за ДТП с шестью погибшими

В Приморском крае суд вынес приговор жителю Большого Камня, по вине которого в ДТП погибли шесть человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в июле 2019 года водитель самосвала Howo на трассе Артем — Находка — порт Восточный выехал на встречку и врезался в минивэн Toyota Wish, в которой находились семь человек.

В результате ДТП водитель минивэна и его пять пассажиров скончались. Также пострадал несовершеннолетний, ему причинен тяжкий вред здоровью, пишет ИА PrimaMedia.

Шкотовский районный суд признал подсудимого виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Мужчину приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор пока в законную силу не вступил.