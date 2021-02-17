Путин назвал блокировку каналов на Украине проявлением двойных стандартов

Закрытие трех телеканалов на Украине — это проявление двойных стандартов в понимании свободы слова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, которая проходит в формате видеоконференции, в среду, 17 февраля.

«Что касается свободы слова, то для нас ясно всё: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», — сказал российский лидер.

В качестве примера он привел Украину, где «взяли и три ведущих канала, прихлопнули и все».

«И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — сказал президент.

По его словам, в том числе Киев использовал «эти инструменты» для «достижения своих собственных геополитических целей».

В качестве еще одного примера политик привел Латвию, которая «взяла в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнула, и тишина». Он задался вопросом, почему это происходящее со свободой слова в Европе не начали оценивать западные правозащитники.

«Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, — это не пропаганда», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия «должна иметь это в виду». По его мнению, последние события «ярко подтверждают» справедливость взглядов и оценок российской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие 2 февраля решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Он объяснил это борьбой Киева с «пропагандой».

К телеканалам применяют рестрикции в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины.

С 3 февраля «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Минкультуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО о блокировке украинских телеканалов.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий каналов «Наш» и «Интер», они требовали их закрытии.

Кроме того, этом же месяце национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил в стране ретрансляцию 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

В ОБСЕ призвали Киев и Ригу сохранять плюрализм в СМИ.