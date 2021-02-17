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Новый премьер-министр Италии высказался за укрепление диалога с Россией

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Новый премьер-министр Италии Марио Драги высказался за укрепление диалога с Россией. Об этом сообщает в среду, 17 февраля, ТАСС со ссылкой на программное выступление Драги в верхней палате парламента Италии.

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«Италия будет укреплять механизмы диалога с Российской Федерацией. Мы с озабоченностью наблюдаем, что происходит в этой и других странах, где ущемляются права человека. <…> С озабоченностью следим за ростом напряженности в Азии вокруг Китая», – сказал он во время выступления.

Драги добавил, что международные отношения будут выстраиваться на «убежденной приверженности европейскому и трансатлантическому альянсам».

«Для Италии важно укреплять стратегические отношения с Францией и Германией, а также со странами, с которыми у нас общие интересы в Средиземноморье, в том числе проблемные вопросы в области экологии и миграции. Это Испания, Греция, Мальта и Кипр. <…> Мы также будем способствовать более тесному диалогу между ЕС и Турцией, нашим партнером и союзником по НАТО», — подытожил премьер-министр.

Ранее, 15 февраля, президент России Владимир Путин поздравил Драги со вступлением в должность председателя совета министров Италии и выразил надежду на то, что его деятельность будет способствовать развитию отношений двух стран.

12 февраля стало известно, что бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии.

В тот же день он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки премьер-министра Джузеппе Конте.

Большинство политических партий Италии выразило поддержку Драги.

Прежний премьер-министр Италии подал в отставку 26 января. Как сообщалось, это связано с тем, что правящая коалиция в составе движения «Пять звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента из-за выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

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