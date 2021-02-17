Гибрид самолета и квадрокоптера разрабатывают в Омске

Инженеры Омского государственного технического университета (ОмГТУ) занимаются разработкой беспилотного летательного аппарата «Взор-Гибрид». Это устройство может трансформироваться, благодаря чему можно собрать как самолет, так и квадрокоптер.

«Взор-Гибрид» имеет увеличенную продолжительность полета, высокую грузоподъемность, а также вместительный фюзеляж. Об этом сообщает ИА «Город55».

«Летательный аппарат «Взор-Гибрид» может применяться для проведения аэрофотосъемки, видеонаблюдения, тепловизионного мониторинга и других видов работ, — объяснил техник-проектировщик НИЛ «Малые беспилотные аппараты» ОмГТУ Павел Погарский. — Может быть использован геодезическими, картографическими организациями, МЧС, нефтегазовыми компаниями, лесоохраной и другими».

В этом году армия начнет получать беспилотники-квадрокоптеры. Небольшие и легкие аппараты помогут военным в выполнении боевых и повседневных задач, рассказали «Известиям» источники в середине января. Новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дополнят 2 тыс. дронов самолетного типа, имеющихся в настоящее время в частях. Аппаратами оснастят разведывательные роты и батальоны. Применять новую технику планируют не только в боевых условиях, но и в повседневной деятельности.