Снос ледовых городков начался в Красноярске в связи с потеплением

В Красноярске в связи с резким потеплением начался снос ледовых городков. Об этом сообщает городская мэрия.

От горок и различных фигур уже расчистили территорию Татышев-парка, а также скверов Серебряный, Солнечный, Чернышевского, Калининский. Сейчас идут работы в скверах Универсиады, Космонавтов и «Паниковка», уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Кроме того, ледовые объекты снесут в парках Гагарина и на Каменке, на площади Свердлова и в Каменном городке.

Состояние зимних городков оценивается как опасное. Находиться рядом с ними не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что мэрия Красноярска планирует благоустроить Сквер тепла и света на Правобережье. На территории улучшат уличное освещение.