Политолог оценил шансы партий на прохождение в Госдуму

У партии «Единая Россия» есть шанс получить большинство мест в Государственной Думе. Такое мнение в беседе с «Известиями» 17 февраля высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя доклад фонда «Петербургская политика».

Темой доклада стали три сценария грядущих выборов в Госдуму в этом году. Согласно первому, «Крепости», оппозиционные партии не допустят до регистрации, а их кандидаты не будут участвовать в выборах. Явка будет низкой, а «Единая Россия» получит большинство — более 300 мандатов. Это может привести к апатии в обществе, протестам и дискуссиям о легитимности выборов.

Второй сценарий — «Ветер перемен». Согласно ему, «Единая Россия» получит по спискам не более 45%, однако за счет победы по одномандатным округам, получит большинство мест в Думе.

Третий вариант, о котором упомянул Данилин, носит название «Ускользающее большинство». Согласно ему, «Единая Россия» начнет испытывать сложности с победами в округах и не получит большинство. Из-за чего вынуждена будет вступать в коалиции с другими партиями.

«На мой взгляд, наиболее вероятен второй сценарий. Но при этом я думаю, что моменты из третьего сценария также могут быть включены в политическую повестку. Третий сценарий повысит легитимность выборов. Это выгодно всем, в том числе и самой власти», — высказался Павел Данилин.

Политолог также считает, что хорошие шансы на прохождение в Госдуму есть у партий «Новые люди» и «Партия пенсионеров». Однако их успех, по его мнению, зависит от эффективности избирательной кампании.

«Попадание в Думу пяти-шести партий этой осенью сделает работу парламента более эффективной. Если «Единая Россия» получит около 225 мандатов и будет вынуждена работать в коалиции, это будет полезно для оздоровления политической ситуации в стране», — добавил политолог.

Говоря о перспективах писателя Захара Прилепина, он отметил, что тот является националистом.

«Начинаем рассуждать об этом. Тем самым мы знакомим большую группу электората с Захаром Прилепиным, что ему только на руку, хотя он им изначально и безразличен. Для него негативное внимание является наиболее позитивным», — заключил Данилин.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.