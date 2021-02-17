Совфед одобрил закон о штрафах за невыполнение требований силовиков на митингах

На пленарном заседании в среду, 17 февраля, Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий кратное увеличение штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе во время публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования такого рода мероприятий. Об этом сообщается на сайте СФ.

Согласно документу, за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, ФСИН, Минобороны, если оно совершено организатором или участником митинга, демонстрации, собрания, шествия или пикетирования, предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административного ареста до 30 суток, либо обязательных работ сроком от 100 до 200 часов. Штраф для должностных лиц составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Сейчас штрафы за такие нарушения составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В целом повышаются штрафы за неповиновение сотрудникам полиции, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и военнослужащим. За однократное подобное нарушение штраф для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей (в настоящее время от 500 рублей до 1 тыс. рублей) либо может быть наложен административный арест сроком до 15 суток. Также вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов.

За неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование его работе предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Также КоАП дополняется нормой о том, что нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета об этом грозит для граждан штрафом в размере 10–20 тыс. рублей либо обязательными работами до 40 часов. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

За перечисление денег на проведение акции или митинга лицом, которое не имеет на это права, для граждан предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее, 10 февраля, сообщалось, что Госдума приняла в третьем, заключительном чтении данный законопроект.

23, 31 января и 2 февраля в разных российских городах состоялись несогласованные митинги, среди задержанных были дети. 22 января СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.