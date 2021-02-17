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Вильданов назвал условие победы над Нурмагомедовым и Макгрегором

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Бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов заявил телеканалу РЕН ТВ, что легко победил бы легенд UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в битве пощечин.

«При всем уважении к данному спортсмену, к его достижениям в UFC и борьбе я думаю, что Хабиб все-таки именно в пощечинах не вывез бы дуэль. Но если бы вдруг Конор Макгрегор бросил бы мне такой вызов, то я думаю, и он бы не вывез дуэль», — сказал Вильданов в среду, 17 февраля.

Он отметил, что в таком случае «не получится укрыться, спрятаться, залезть в борьбу, как любит Хабиб», а «нужно стоять и принимать удары».

По его словам, чтобы выстоять, у бойца «должна быть очень крепкая, сильная шея».

«Плюха от 200-килограммового мужика, которая прилетит в ответ этим хоть и сильным, но маленьким людям, просто их снесет», — сказал он.

Дениса

Собеседник телеканала рассказал анекдот, в котором муравей сидел и говорил, что он очень сильный. Пробегавший мимо лось пнул муравья и тот улетел. Лось отметил, что муравей сильный, «но только маленький».

«Я думаю, что в дуэлях на пощечинах я бы не оставил ни единого шанса Хабибу и Макгрегору. Эта лапа все-таки делает дела», — заключил участник силового экстрима.

Вильданов известен в интернете под прозвищем Большой Папа. В рамках подготовки к бою с самбистом Максимом Новоселовым он похудел на 30 кг и сейчас весит 190 кг.

За свою жизнь экс-игрок в американский футбол успел поиграть в двух командах — «Скаутах» и «Танках», также им интересовалась сборная России.

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Ранее в среду Новоселов сообщил, что в предстоящем бою с Вильдановым у него есть «самый простой план» — «выйти, драться и победить».

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» запланирован на 20 февраля. Он пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». На ринге встретятся 12 пар бойцов разных весовых категорий и видов единоборств.

В главном бою кроме Вильданова и Новоселова сойдутся восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, в других поединках — боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон.

Турнир РЕН ТВ покажет в прямом эфире в 22:30 мск.

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