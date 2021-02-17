Верховный суд Белоруссии отказал в изменении меры пресечения Бабарико

Верховный суд Белоруссии отказал защите бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико в изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщило в среду, 17 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Ранее адвокаты Бабарико подали ходатайство об изменении меры пресечения, объяснив это тем, что он не намерен скрываться.

«Учитывая характер предъявленного обвинения и личность обвиняемого, который может скрыться от суда и воспрепятствовать рассмотрению дела, судебная коллегия считает, что оснований для изменения меры пресечения не имеется», — заявил судья Игорь Любовицкий, которые председательствует на процессе.

Бывший руководитель банка был задержан 18 июня прошлого года. До этого, 11 июня, Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»).

Бабарико предъявили обвинение в получении взятки в составе организованной группы 24 июля 2020 года. Следствие считает, что он, будучи руководителем Белгазпромбанка, получил от коммерсантов взятки в сумме 28 млн белорусских рублей (более 833 млн российских рублей) и распределил эту сумму среди сотрудников. Кроме того, Бабарико обвиняют в даче взятки, уклонении от налогов и отмывании доходов.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, по делу Белгазпромбанка задержаны около 30 человек.