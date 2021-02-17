Boeing 737 едва не врезался во взлетно-посадочную полосу в Шереметьево

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», который совершал рейс из Уфы в Москву, едва не врезался во взлетно-посадочную полосу по время посадки в Шереметьево. Об этом 17 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел 24 января. Тогда Boeing 737, подлетая к аэропорту, превысил допустимую скорость снижения. В кабине пилотов сработали предупреждающие сигналы «Земля, земля» и «Тяни вверх».

Чтобы избежать столкновения, пилотам пришлось в последний момент вывести самолет на второй круг. По информации СМИ, летчики при этом превысили скорость, допустимую для полета с отклоненными закрылками.

Причины произошедшего пока не уточняются.

15 февраля сообщалось, что самолет авиакомпании Utair, летевший в понедельник из Москвы в Минеральные Воды, экстренно вернулся в аэропорт Внуково из-за срабатывания индикации одной из систем. Уточнялось, что посадка прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.