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Boeing 737 едва не врезался во взлетно-посадочную полосу в Шереметьево

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Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», который совершал рейс из Уфы в Москву, едва не врезался во взлетно-посадочную полосу по время посадки в Шереметьево. Об этом 17 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что инцидент произошел 24 января. Тогда Boeing 737, подлетая к аэропорту, превысил допустимую скорость снижения. В кабине пилотов сработали предупреждающие сигналы «Земля, земля» и «Тяни вверх».

Чтобы избежать столкновения, пилотам пришлось в последний момент вывести самолет на второй круг. По информации СМИ, летчики при этом превысили скорость, допустимую для полета с отклоненными закрылками.

Причины произошедшего пока не уточняются.

15 февраля сообщалось, что самолет авиакомпании Utair, летевший в понедельник из Москвы в Минеральные Воды, экстренно вернулся в аэропорт Внуково из-за срабатывания индикации одной из систем. Уточнялось, что посадка прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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