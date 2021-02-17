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Путин пообещал обдумать идею использования маткапитала на ремонт жилья

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций в среду, 17 февраля, пообещал подумать над идеей о возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья.

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Президент посетовал, что в России «много мошенничества» при обналичивании маткапитала. Он подчеркнул, что «чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций».

«Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», — сказал Путин, комментируя соответствующее предложение лидера думской фракции «Справедливой России» Сергея Миронова на этой встрече.

В ноябре прошлого года «Известия» писали, что в России многодетным гражданам могут разрешить тратить материнский капитал в размере 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Авторы инициативы напоминали, что в настоящий момент многодетные семьи имеют право использовать средства маткапитала на погашение ипотеки.

Госдума собиралась рассмотреть проект в декабре. Парламентарии отмечали, что изменения поспособствуют улучшению жилищных условий. Нововведение планировалось ввести в 2021 году, однако Госдума так и не рассмотрела этот законопроект.

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