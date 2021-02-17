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ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе исламистов

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в четырех российских регионах исламистов, планировавших совершить теракты на Северном Кавказе. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в ведомстве.

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«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), идеология которой, такфиризм (обвинение в неверии), дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радикалов задержали в феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области. Помимо пропаганды экстремистской идеологии и вербовки в ряды организации новых последователей, они также планировали совершение диверсионно-террористические актов на территории Северного Кавказа.

На месте обысков спецслужбами был обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, а также «пояс смертника» с поражающими элементами.

Задержанным предъявлены обвинения по ст. 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»).

Арестованы 10 организаторов и активных участников.

Днем ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность финансистов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГИЛ) в Крыму и Республике Татарстан. Задержанные спецслужбами граждане в период с 2015 по 2019 год собирали средства в интернете под видом благотворительности для перевода за рубеж на нужды боевиков.

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