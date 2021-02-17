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Путин заявил об обсуждении вопроса о создании алиментного фонда

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Возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, ее обсуждают эксперты. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с главами фракций Госдумы.

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«Вопрос не снят с повестки дня, но у некоторых экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать. Но тем не менее вопрос с повестки дня не снят, он изучается на экспертном уровне в правительстве», — сказал Путин, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о создании фонда.

Летом 2020 года член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова предложила создать алиментный фонд. Она отмечала, что через него государство могло бы выплачивать алименты за родителей, которые не могут сами выполнить обязательства из-за пандемии.

Миронова объяснила, что планируется выплачивать деньги из этого фонда, а позже взыскивать с родителей.

Также летом 2020 года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания реестра неплательщиков алиментов. По задумке Кузнецовой, включение в этот реестр должно нести за собой ограничения и иные санкционные меры в отношении того, кто не исполняет свои алиментные обязательства.

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