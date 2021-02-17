«Роскачество» в 2020 году обнаружило больше всего нарушений в меде и меньше всего в водке

«Роскачество» подвело итоги исследований, которые были проведены за 2020 год. Больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов было обнаружено в меде, а меньше всего в водке и бородинском хлебе. Информация опубликована в среду, 17 февраля, на сайте организации.

«По итогам 2020 года больше всего нарушений среди продовольственных товаров оказалось в меде (33 товара из 46 исследованных), меньше всего в водке (2 товара из 23) и бородинском хлебе (4 товара из 26)», — говорится в сообщении.

Как рассказал замруководителя «Роскачества» Александр Борисов, за 2020 год было проведено 59 исследований. В прошлом году количество товаров с нарушениями уменьшилось до 210. В 2019 году было обнаружено 272 товара с нарушениями, а в 2018 году — 311.

«Среди непродовольственных товаров самая проблемная категория — школьная форма, а именно блузки для девочек начальных классов (23 из 38 товаров оказались с нарушениями)», — уточнили в «Роскачестве».

По словам Борисова, результаты исследований стимулируют производителей на совершенствование качества продукции. Более 60% производителей, включая представителей торговых сетей, готовы работать над улучшением качества товаров.

В начале февраля «Роскачество» обнаружило пестициды в органических бананах. В организации уточнили, что в бананах одной из торговых марок, выращенных в Эквадоре, был обнаружен пестицид хлорпирифос в концентрации 0,029 мг на 1 кг.

В апреле прошлого года «Роскачество» обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк. Всего специалисты изучили чипсы 16 торговых марок: и картофельные со вкусом сыра, и зерновые, и овощные.