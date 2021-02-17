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Путин назвал тяжелым вопрос о выплатах женщинам за отказы от абортов

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Президент России Владимир Путин назвал тяжелым вопрос о плате женщинам за отказ от аборта. Об этом российский лидер заявил на встрече с лидерами парламентских фракций в среду, 17 февраля, комментируя соответствующую идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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«По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт. Это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом», — сказал президент.

Он предложил отдельно подумать об этом предложении.

«Конечно, надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка. Это правильно. Но мне думается, все-таки нужно делать это немножко другими средствами», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что этот сложный морально-этический вопрос не так просто решается. По его словам, женщине необходимо просто помогать, «в том числе и матерям, которые воспитывают, поднимают ребенка на ноги самостоятельно».

Жириновский на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в конце декабря 2020 года также обратил внимание на то, что многие женщины делают аборты, потому что не хотят детей. Он выступил с инициативой предлагать таким женщинам материальное вознаграждение и забирать у них детей сразу после рождения.

«Ну это непростая тема — забирать сразу рожденного ребенка в детский дом. Но я услышал», — сказал тогда российский лидер.

В ноябре 2020 года Минздрав России не поддержал предложение о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а также о создании специальных учреждений по проведению этой процедуры вне системы здравоохранения.

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