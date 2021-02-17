Сын Боярского назвал сроки его выписки из больницы

Народного артиста России Михаила Боярского, ранее госпитализированного с повышенной температурой и слабостью, планируют выписать 17 февраля. Об этом ТАСС сообщил его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский.

«Еще вчера все было хорошо. Температуры нет, чувствует себя нормально. Это не ковид, поэтому сегодня должен быть дома», — сказал собеседник агентства.

О госпитализации Боярского стало известно днем ранее.

Отмечалось, что артист чуть больше недели назад сделал прививку от коронавируса.