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Названы самые популярные премиальные авто в России в январе

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В России в январе 2021 года было продано почти 10 тыс. новых премиальных автомобилей, что составляет десятую часть от общего объема рынка. Об этом 17 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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На первом месте по продажам находится кроссовер Lexus RX. По данным агентства, в январе россияне приобрели 849 таких машин. Далее следует модель BMW X6, которую выбрали 509 жителей страны. На третьем месте находится BMW X5 — 430 проданных автомобилей.

В топ-10 наиболее покупаемых автомобилей премиум-сегмента за январь также вошли BMW 5-Series (420 ед.), Mercedes-Benz E-Class (377 ед.), Lexus NX (365 ед.), BMW X3 (352 ед.), Mercedes-Benz GLE (289 ед.), BMW 3-Series (270 ед.) и BMW X7 (267 ед.).

4 февраля сообщалось, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1,33 млн рублей, увеличившись на 4%. Такой же показатель в премиум-сегменте вырос значительнее — на 13%, до 4,93 млн рублей.

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