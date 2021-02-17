Названы самые популярные премиальные авто в России в январе

В России в январе 2021 года было продано почти 10 тыс. новых премиальных автомобилей, что составляет десятую часть от общего объема рынка. Об этом 17 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам находится кроссовер Lexus RX. По данным агентства, в январе россияне приобрели 849 таких машин. Далее следует модель BMW X6, которую выбрали 509 жителей страны. На третьем месте находится BMW X5 — 430 проданных автомобилей.

В топ-10 наиболее покупаемых автомобилей премиум-сегмента за январь также вошли BMW 5-Series (420 ед.), Mercedes-Benz E-Class (377 ед.), Lexus NX (365 ед.), BMW X3 (352 ед.), Mercedes-Benz GLE (289 ед.), BMW 3-Series (270 ед.) и BMW X7 (267 ед.).

4 февраля сообщалось, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1,33 млн рублей, увеличившись на 4%. Такой же показатель в премиум-сегменте вырос значительнее — на 13%, до 4,93 млн рублей.