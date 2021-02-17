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Умер врач-изобретатель дефибриллятора Лаун

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Изобретатель первого дефибриллятора, врач-кардиолог Бернард Лаун умер в США в возрасте 99 лет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на родственников доктора.

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Он ушел из жизни в своем доме в деревне Честнат Хилл в штате Массачусетс 16 февраля.

По словам его внучки Ариэль Лаун Левитон, у дедушки были диагностированы пневмония и застойная сердечная недостаточность.

Дочь Лауна сообщила о намерении вести онлайн-трансляцию церемонии прощания, которая назначена на 18 февраля

Лаун родился в июне 1921 года в Литве. В 1935 году его семья эмигрировала в США. Он изучал зоологию в Университете штата Мэн, получил диплом бакалавра в 1942 году. Спустя три года получил степень доктора медицины в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса. Работал кардиологом в больнице Питера Бента Бригама в Бостоне, под руководством известного клинического кардиолога Сэмюэля Левина.

Лаун в 1962 году разработал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, который назвали фибрилляцией. Благодаря ему начали проводить операции на открытом сердце.

В 1985 году кардиолог вместе с коллегой Евгением Чазовым из СССР получили Нобелевскую премию мира, которой была удостоена возглавляемая ими организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

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