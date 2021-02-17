Эксперт оценил увеличение вложений России в госбумаги США

Изменения объемов вложений России в американские государственные ценные бумаги незначительны. Об этом в среду, 17 февраля, заявил «Известиям» эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«Для российских резервов это совсем незначительные изменения, которые можно даже назвать техническими. До 2018 года Россия держала в гособлигациях США более $100 млрд своих резервов. Однако после введения санкций в 2018 году против отдельных российских компаний Москва резко сократила позицию в US Treasuries (UST, ценные бумаги США ― Ред.). Тогда власти страны не отказались от долларовых вложений, но предпочли хранить американскую валюту в другом виде», ― сказал он.

Короев напомнил, что, согласно отчету Центробанка РФ на январь, доля доллара в резервах составляет примерно 22%, то есть около 130 млрд рублей, но распределены они на депозитах и в других активах.

Также эксперт предположил, что доля России в UST вряд ли будет существенным образом меняться в обозримом будущем, так как текущая схема работы с долларовыми вложениями уже отлажена, а спровоцировавшие переход к новой схеме работы факторы, санкционное давление ― сохраняются.

Ранее в этот день главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров подчеркнул, что колебания в структуре резервов РФ в настоящее время отражают краткосрочные инвестиционные идеи, которые никак не связаны с политикой.

Он также заявил о том, что доля сегодняшних инвестиций России в ценные бумаги США составляет не более 1% общего объема резервов Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Накануне Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия в декабре 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги более чем на $1 млрд.

Отмечалось, что в ноябре прошлого года этот показатель был на уровне $4,9 млрд, однако в декабре объем вложений РФ в госбумаги США возрос до $6,011 млрд. При этом $1,2 млрд вложены в долгосрочные облигации, а оставшиеся $4,8 млрд ― в краткосрочные.