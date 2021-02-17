Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В МИДе предупредили об ответной реакции России на давление США
Общество
Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей
Экономика
Цена барреля нефти Brent превысила $64
Мир
В МИД РФ допустили вероятность регистрации «Спутника V» в США
Общество
В Москве доноры сдали 10 т плазмы с антителами к COVID-19
Политика
Путин заявил о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму
Общество
В России за сутки выявили 12 828 новых случаев заболевания COVID-19
Общество
В Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $1 млрд

Эксперт оценил увеличение вложений России в госбумаги США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменения объемов вложений России в американские государственные ценные бумаги незначительны. Об этом в среду, 17 февраля, заявил «Известиям» эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Занимательный месяц: Минфин побил рекорд по наращиванию госдолга
Что стоит за размещением на рынке рекордного объема ОФЗ

«Для российских резервов это совсем незначительные изменения, которые можно даже назвать техническими. До 2018 года Россия держала в гособлигациях США более $100 млрд своих резервов. Однако после введения санкций в 2018 году против отдельных российских компаний Москва резко сократила позицию в US Treasuries (UST, ценные бумаги США ― Ред.). Тогда власти страны не отказались от долларовых вложений, но предпочли хранить американскую валюту в другом виде», ― сказал он.

Короев напомнил, что, согласно отчету Центробанка РФ на январь, доля доллара в резервах составляет примерно 22%, то есть около 130 млрд рублей, но распределены они на депозитах и в других активах.

Также эксперт предположил, что доля России в UST вряд ли будет существенным образом меняться в обозримом будущем, так как текущая схема работы с долларовыми вложениями уже отлажена, а спровоцировавшие переход к новой схеме работы факторы, санкционное давление ― сохраняются.

Ранее в этот день главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров подчеркнул, что колебания в структуре резервов РФ в настоящее время отражают краткосрочные инвестиционные идеи, которые никак не связаны с политикой.

Он также заявил о том, что доля сегодняшних инвестиций России в ценные бумаги США составляет не более 1% общего объема резервов Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Накануне Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия в декабре 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги более чем на $1 млрд.

Отмечалось, что в ноябре прошлого года этот показатель был на уровне $4,9 млрд, однако в декабре объем вложений РФ в госбумаги США возрос до $6,011 млрд. При этом $1,2 млрд вложены в долгосрочные облигации, а оставшиеся $4,8 млрд ― в краткосрочные.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021