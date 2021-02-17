Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости приватизации ради приватизации. Об этом российский лидер сообщил в среду, 17 февраля, на совещании с руководителями фракций Государственной думы по видеосвязи.

«Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», — сказал Путин на совещании.

По его словам, приватизацию нужно проводить «в условиях определенной конъюнктуры». Российский лидер подчеркнул, что нельзя «раздавать за копейки то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды».

В октябре прошлого года Путин сообщил, что в 2021 году участие в приватизации примут порядка 180 акционерных обществ с госучастием, а также 86 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП).

Ранее, в августе 2020 года, Минфин предложил упростить приватизацию не приносящего доход и не востребованного государством имущества — без включения объектов в федеральный прогнозный план объектов, кадастровая и балансовая стоимость (если кадастровая не определена) которых составляет менее 100 млн рублей, а также объектов движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ).