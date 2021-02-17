Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В МИДе предупредили об ответной реакции России на давление США
Общество
Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей
Экономика
Цена барреля нефти Brent превысила $64
Мир
В МИД РФ допустили вероятность регистрации «Спутника V» в США
Общество
В Москве доноры сдали 10 т плазмы с антителами к COVID-19
Политика
Путин заявил о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму
Общество
В России за сутки выявили 12 828 новых случаев заболевания COVID-19
Общество
В Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $1 млрд

Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости приватизации ради приватизации. Об этом российский лидер сообщил в среду, 17 февраля, на совещании с руководителями фракций Государственной думы по видеосвязи.

Тонкая реорганизация: кабмин поручил избавиться от ФГУПов до конца 2021-го
А коммерческие компании, которыми РФ владеет напрямую, должны быть переданы госкорпорациям и регионам

«Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», — сказал Путин на совещании.

По его словам, приватизацию нужно проводить «в условиях определенной конъюнктуры». Российский лидер подчеркнул, что нельзя «раздавать за копейки то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды».

В октябре прошлого года Путин сообщил, что в 2021 году участие в приватизации примут порядка 180 акционерных обществ с госучастием, а также 86 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП).

Ранее, в августе 2020 года, Минфин предложил упростить приватизацию не приносящего доход и не востребованного государством имущества — без включения объектов в федеральный прогнозный план объектов, кадастровая и балансовая стоимость (если кадастровая не определена) которых составляет менее 100 млн рублей, а также объектов движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021