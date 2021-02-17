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Брат Тарасова пообещал избить Кокляева

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Блогер и рэпер Корней Тарасов обратился с угрозами в адрес представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева. Об этом 17 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Высказываясь в адрес Кокляева, Тарасов пытался поддержать своего брата Артема, которому предстоит выйти на боксерский ринг против силача. Так, в среду рэпер заявил, что сам готов избить 8-кратного чемпиона России по тяжелой атлетике Кокляева.

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«Я готов избить его на eazy. Только заплатите мне гонорары, я дам ему по щекам, дам ему по роже, потому что я цепной пес. Не дай бог он хоть раз тронет моего брата или попадет по нему. Он будет иметь дело со мной. Жди меня!» — заявил Корней Тарасов.

Также он отметил, что считает Михаила Кокляева сильным только в плане веса, тогда как его брат — быстрый и хороший борец.

«Сейчас он занимался боксом. Я верю в него. Я знаю, что он победит, что он реально сильнее. Он всю жизнь занимается спортом. Кокляев занимается тем спортом, которым не нужно заниматься, просто делает свое тело красивым», — добавил Корней.

Днем ранее рэпер посвятил рэп Кокляеву. С помощью композиции Корней Тарасов решил поддержать своего брата Артема. Исполнитель присоединился к словесной перепалке бойцов, записав видео, где он читает рэп.

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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