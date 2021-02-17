Госдума запланировала максимальную работу над поправками к Конституции до конца сессии

Госдума планирует максимально завершить работу над законодательной реализацией новых положений Конституции до конца текущей весенней сессии. Об этом в среду, 17 февраля, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече глав думских фракций с президентом России Владимиром Путиным.

Он назвал приоритетным направлением работу по реализации положений, принятых в ходе голосования по Конституции. Володин сообщил, что 22 закона уже принято, в 155 федеральных законов внесены изменения, еще пять законов на рассмотрении.

«Это большая работа, но мы планируем ее максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоят и повышение качества жизни, и права наших граждан», — заявил он.

Володин подчеркнул, что данная работа особенно актуальна сейчас, когда «США вместе со своими сателлитами пытаются вмешиваться» в политические дела России. По его словам, рассматриваемые решения позволят более эффективно защищать суверенитет страны.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин оценил работу VII созыва Госдумы. По его словам, депутаты работают «интенсивно и профессионально», даже несмотря на пандемию коронавируса.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, основным направлением работы Думы стало принятие законопроектов, реализующих поправки к Конституции и послание президента России Федеральному собранию, противостояние пандемии и недопустимости вмешательства других стран во внутренние дела России.

Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%.

По словам Путина, голосование по поправкам к Конституции было организовано по-современному качественно и на высоком уровне.