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Рябков подтвердил отказ в визе кандидату на пост главы представительства NASA

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Москва отказала в предоставлении визы кандидату на пост главы представительства NASA в России в качестве ответа на аналогичное действие со стороны США. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

«Да, это был ответный шаг», — сказал Рябков.

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Он отметил, что российская сторона надеется, что такие проблемы будут преодолеваться.

Замминистра добавил, что Москва не так часто сталкивалась с «помехами в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты» по линии NASA. Однако, по его словам, по линии других американских ведомств «это сплошь и рядом имело место».

О том, что кандидат на должность руководителя представительства NASA в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении некоторых российских дипломатов, сообщали СМИ со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли 23 января. Имя того, кто не получил визу, не уточнялось.

Еще один источник утверждал, что аналогичная ситуация сложилась и при назначении нынешнего руководителя американского аэрокосмическое агентства в Москве Триши Мак. Указывалось, что Мак полтора года прилетала только на старты и посадки в Казахстан, так как за это время так и не получила российскую визу.

В конце декабря российское посольство назвало Вашингтон инициатором «визовой войны» и обвинило власти США в навязывании практики персональных визовых разменов.

В последние годы американская сторона все чаще не выдает визы иностранным делегатам. В феврале 2020 года комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за того, что главе делегации от России не выдали визу.

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