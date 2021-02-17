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Эксперт спрогнозировал увеличение доли несырьевого экспорта России

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В дальнейшем доля несырьевого экспорта РФ будет только нарастать, что соответствует стратегической линии России. Об этом в среду, 17 февраля, заявил «Известиям» доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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Эксперт напомнил, что наибольший вес в объеме поставок России за рубеж во все страны мира занимают топливно-энергетические товары и минеральные продукты, к которым относятся нефть, газ, уголь и прочие полезные ископаемые. Он указал на то, что экспорт России в январе-ноябре 2020 года составил $302 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 21,8%, причем на долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,5%, а на страны СНГ ― 14,5%.

При этом, по словам Корнейчука, основой российского экспорта в 2020 году традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 50,4% (в январе―ноябре 2019 года ― 62,7%).

«Однако в последнее время доля продукции ТЭК снижается. Большую часть занимают продовольственные товары, товары химической промышленности, кожевенное сырье. По объему продовольствия Россия стала ведущей страной в мире. Объем поставок сравнялся с объемом продажи оружия. В дальнейшем доля несырьевого экспорта будет нарастать. Это соответствует стратегической линии нашего государства», ― сказал он.

Ранее в этот же день Российский экспортный центр (РЭЦ) сообщил, что объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж в 2020 году составил $161,3 млрд против $155,1 млрд за 2019 год.

Подчеркивалось, что основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).

Согласно данным РЭЦ, больше всего товаров ННЭ поставили в Китай ($16,4 млрд), Казахстан ($12,3 млрд), Белоруссию ($9,4 млрд), Турцию ($8,15 млрд) и Нидерланды ($6,2 млрд).

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