Гейтс рассказал о сохранении климата при помощи альтернативной энергетики

Билл Гейтс в интервью австралийским журналистам заявил, что сохранить климат поможет альтернативная энергетика. Бизнесмен отметил, что человечеству нужно снизить объем парниковых газов. Гейтс призвал достичь к 2050 году климатической нейтральности, хотя подчеркнул, что это будет непросто, передает телеканал «Известия». На решение проблемы может уйти до $5 трлн. Основатель Microsoft уверен, что государствам необходимо развивать атомную энергетику.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.