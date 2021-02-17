В Google нашли способ борьбы с мошенничеством через фотоальбомы

Компания Google провела расследование по ситуации с фишинговой атакой, которой владельцы телефонов подвергались из-за альбомов «Google Фото». Об этом специалисты корпорации 17 февраля сообщили «Известиям».

В Google уточнили, что удалили все мошеннические ссылки и запретили всем учетным записям, задействованным в хищении данных, использование продуктов Google.

«Мы приняли дополнительные меры для предотвращения такого рода атак и призываем всех сообщать о подобных активностях. Мы также рекомендуем всем нашим пользователям пройти проверку безопасности Google и использовать двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить аккаунт», — сообщили в Google.

В начале февраля «Известия» писали, что злоумышленники, похищающие средства со счетов россиян с помощью известной схемы «выплаты компенсаций», стали использовать вместо электронной почты, СМС и мессенджеров альбомы «Google Фото».

В этом сервисе Google есть возможность поделиться альбомом с пользователем. При создании общего альбома push-уведомление приходит на экран телефона.

Мошенники добавляли в альбом только одно фото, где было указано, что пользователю одобрена выплата, а за ее перевод нужно оплатить небольшую комиссию через фейковый платежный сервис. В итоге, если пользователь вводит свои данные в шаблон для оплаты перевода, мошенники похищают данные его карты, а потом и средства со счета.