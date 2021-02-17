Kia опубликовала фото нового седана K8

Корейская компания Kia опубликовала первые официальные изображения нового седана К8.

Как говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем 17 февраля в редакцию «Известий», дизайн машины выполнен в соответствии с фирменной концепцией Kia «Улыбка тигра»: автомобиль получил массивный бампер, широкую радиаторную решетку и узкие светодиодные фары. Задние фонари соединены между собой перемычкой.

Длина автомобиля составляет 5015 мм. Это позволило сделать силуэт нового седана Kia K8 более спортивным, придать ему динамичные черты.

Более подробная информация о новом седане Kia K8, включая данные о двигателях, будет представлена ближе к официальной премьере автомобиля в 2021 году.

10 февраля сообщалось, что Kia к 2026 году выпустит 11 новых моделей электромобилей.

Семь электромобилей будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с двигателями внутреннего сгорания.