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Цена барреля нефти Brent превысила $64

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Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,12% — до $64,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:02 мск.

В последний раз стоимость барреля Brent превышала $64 в январе прошлого года.

К 11:13 мск нефть марки Brent замедлила рост до 0,79% и торговалась на уровне $63,85 за баррель. Нефть WTI дорожала на 0,61% — до $60,45 за баррель.

Ранее, 15 февраля, эксперты заявили, что цена на нефть достигла допандемийного уровня. Стоимость нефти объясняется ситуацией ЧС в Техасе, заявлением Саудовской Аравии об очередном перехвате беспилотника со взрывчаткой и масштабной вакцинацией от коронавируса. Ключевым фактором, укрепляющим надежды инвесторов на быстрое восстановление глобальной экономики, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб назвал вакцинацию в разных регионах.

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