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Путин высказался о закрытии телекомпаний на Украине

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На Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, и все молчат. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин, комментируя закрытие телекомпаний на Украине.

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Российский лидер также отметил, что считает подобные действия проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и всё, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — сказал он на видеоконференции с главами фракций Госдумы.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.

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