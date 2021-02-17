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В МИДе предупредили об ответной реакции России на давление США

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Россия может перейти к политике «активного сдерживания США», если Вашингтон не откажется от давления на Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 17 февраля.

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«Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать. Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, политика сдерживания включает в себя противодействие санкциям США и попыткам Вашингтона влиять на внутренние процессы в России.

Кроме того, как отметил Рябков, в случае давления со стороны Москва будет доводить до мирового сообщества мысль о том, что «многополярный мир — это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии».

Рябков также прокомментировал проблемы с работой диппредставительств России и США, отметив, что Москва готова работать с администрацией американского лидера Джо Байдена по этому вопросу.

«Мы готовимся к такому диалогу, работаем на данном отрезке через посольства, передаем и документы, и беседуем с американцами здесь, то же самое происходит в Вашингтоне по линии посольства и госдепартамента. Но помимо общения по дипканалам необходимо сформировать некую материальную базу для организации специализированных консультаций, для отдельного раунда. Может быть, даже в межведомственном формате», — добавил дипломат.

4 февраля в ходе брифинга в Белом доме помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен обеспечить себе «позицию силы» для конкуренции с великими державами и противодействия транснациональным угрозам. По его словам, также будет выстроена новая линия внешней политики в отношении России, которая якобы позволит «более эффективно противостоять Москве».

В тот де день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что путем давления на РФ США не смогут добиться каких-либо уступок. Кроме того, ранее в МИДе подчеркивали, что российская сторона готова к диалогу с Вашингтоном только на условиях взаимного уважения и равноправия.

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