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В МИД РФ допустили вероятность регистрации «Спутника V» в США

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Россия допускает возможность того, что США подадут заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» или других российских препаратов против коронавируса. Об этом 17 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Он отметил, что Москва приветствует готовность Вашингтона совместно противостоять пандемии коронавируса.

«Это (коронавирус. — Ред.) общая проблема. И чем эффективнее совместные усилия в этой сфере, тем, наверное, лучше для всех», — цитирует «РИА Новости» Рябкова.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил призывы новой администрации США относиться с подозрением к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», чтобы исключить возможность попадания в «зависимость от России». Он подчеркнул, что Москва всегда исходит из «взаимной тяги» России и зарубежных партнеров и имеет полное право развивать отношения по взаимной договоренности.

На протяжении долгого времени США лидируют в мире по числу заболевших COVID-19 и количеству летальных случаев. По последним сведениям Университета Джона Хопкинса, в стране насчитывается уже свыше 27 млн заболевших граждан.

Ранее, 12 февраля, президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране. К концу лета США должны получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно, сообщил американский лидер.

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