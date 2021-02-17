В МИД РФ допустили вероятность регистрации «Спутника V» в США

Россия допускает возможность того, что США подадут заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» или других российских препаратов против коронавируса. Об этом 17 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что Москва приветствует готовность Вашингтона совместно противостоять пандемии коронавируса.

«Это (коронавирус. — Ред.) общая проблема. И чем эффективнее совместные усилия в этой сфере, тем, наверное, лучше для всех», — цитирует «РИА Новости» Рябкова.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил призывы новой администрации США относиться с подозрением к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», чтобы исключить возможность попадания в «зависимость от России». Он подчеркнул, что Москва всегда исходит из «взаимной тяги» России и зарубежных партнеров и имеет полное право развивать отношения по взаимной договоренности.

На протяжении долгого времени США лидируют в мире по числу заболевших COVID-19 и количеству летальных случаев. По последним сведениям Университета Джона Хопкинса, в стране насчитывается уже свыше 27 млн заболевших граждан.

Ранее, 12 февраля, президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране. К концу лета США должны получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно, сообщил американский лидер.