Пятерых россиян задержали в Турции при попытке перейти границу из Сирии

Пятеро граждан России задержаны на юге Турции при попытке незаконного перехода границы из Сирии. Об этом сообщило в среду, 17 февраля, министерство обороны Турции.

«Наши пограничники в районе Нарлыджа в провинции Хатай поймали шесть человек, пятеро из которых — граждане России, один — гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть на территорию нашей страны из Сирии», — рассказали в ведомстве.

В минобороны Турции отметили, что одна задержанная россиянка разыскивалась за причастность к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает «Газета.ру».

Ранее, 14 февраля, в Минобороны РФ предупредили о готовящейся в Сирии провокации боевиков.

12 февраля сообщалось, что незаконные вооруженные формирования передали оружие и тяжелое вооружение правительственным войскам в сирийском населенном пункте Тафас.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.