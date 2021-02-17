Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин заявил о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму
Общество
В России за сутки выявили 12 828 новых случаев заболевания COVID-19
Общество
В Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $1 млрд
Спорт
Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Общество
Более 555 тыс. человек привились от COVID-19 в Москве
Общество
За полгода телефонные аферисты похитили у россиян более 6,7 млн рублей
Мир
В МИДе отказались считать санкции США помехой строительству «СП-2»
Общество
Минтранс предложил массово внедрить биометрию в аэропортах России

ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе исламистов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юге России были задержаны 19 человек, планировавших теракты и диверсии на Северном Кавказе, сообщили 17 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выгнали из подполья: чем уникальна ликвидация банды террористов в Чечне
Эксперты считают, что серьезных формирований экстремистов в стране сегодня не осталось

Спецоперации прошли в четырех регионах — в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. По их итогам были выявлены и задержаны участники запрещенной в России организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ).

Кроме подготовки к терактам на территории Северного Кавказа они также вербовали новых сторонников в ряды запрещенной группировки и вели пропаганду идеологии создания теократического государства халифат: в местах обитания задержанных нашли более 40 материалов экстремистской тематики.

В ходе задержаний сотрудники спецслужб обнаружили в лесу тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами, самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте и так называемый пояс смертника с поражающими элементами.

Задержанным было предъявлено обвинение по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК).

В 2020 году на Северном Кавказе было ликвидировано 20 участников террористических ячеек, задержано свыше 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске, информировала 1 февраля Росгвардия.

По словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в прошлом году в России 600 человек были осуждены за террористические преступления, еще более 300 человек — за экстремизм.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021