ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе исламистов

На юге России были задержаны 19 человек, планировавших теракты и диверсии на Северном Кавказе, сообщили 17 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецоперации прошли в четырех регионах — в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. По их итогам были выявлены и задержаны участники запрещенной в России организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ).

Кроме подготовки к терактам на территории Северного Кавказа они также вербовали новых сторонников в ряды запрещенной группировки и вели пропаганду идеологии создания теократического государства халифат: в местах обитания задержанных нашли более 40 материалов экстремистской тематики.



В ходе задержаний сотрудники спецслужб обнаружили в лесу тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами, самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте и так называемый пояс смертника с поражающими элементами.



Задержанным было предъявлено обвинение по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК).

В 2020 году на Северном Кавказе было ликвидировано 20 участников террористических ячеек, задержано свыше 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске, информировала 1 февраля Росгвардия.

По словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в прошлом году в России 600 человек были осуждены за террористические преступления, еще более 300 человек — за экстремизм.