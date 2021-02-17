Путин оценил работу Госдумы в условиях пандемии

VII созыв Государственной думы работает интенсивно и профессионально, даже несмотря на пандемию коронавируса, заявил 17 февраля президент России Владимир Путин.

«В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его: приняли более 550 законов», — сказал он в ходе встречи с руководителями фракций ГД.

Президент подчеркнул, что это даже больше, чем годом ранее, когда было принято 530 законопроектов. При этом, подчеркнул Путин, была обеспечена их качественная детальная проработка.

По словам главы государства, весенняя сессия Думы «подведет черту» и закрепит итоги пяти лет работы действующего депутатского созыва.

Комментируя предстоящие в сентябре парламентские выборы, Путин обратил внимание на то, что они должны пройти открыто, честно и на высокой конкурентной основе — это важно для парламентских партий, для тех сил, которые еще не представлены в Госдуме, но планируют участвовать в выборах, но прежде всего для избирателей, которые и будут определять итоги избирательной кампании.

19 января открылась последняя, весенняя сессия VII созыва Думы. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поставил перед депутатами ряд задач, в частности принятие законопроектов, реализующих поправки к Конституции и послание президента России Федеральному собранию, противостояние пандемии и недопустимости вмешательства других стран в дела РФ.

По словам Володина, задачи послания президента прошлого года выполнены Думой на 80%: реализовано 34 пункта из 40, принят 21 закон, на рассмотрении Думы находятся 1226 законопроектов.

В сентябре 2021 года пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России и голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила 3 февраля, что в шести российских регионах голосование пройдет дистанционно.