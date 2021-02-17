Прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Волгограде

Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Качинском рынке в Волгограде. В результате возгорания погиб один человек.

Пожар произошел 16 февраля на рынке на улице Качинцев. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. При разборе завалов было найдено тело женщины, которая работала продавцом в одном из павильонов.

По результатам проверки надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

20 января сообщалось о крупном пожаре на строительном рынке «Славянский мир» в Москве. Огонь вспыхнул в одноэтажном металлическом строении. Горели стройматериалы.